Rischia l’insolvenza ma vince il derby di Monaco: il ruggito del Turkgucu sul 1860…

Dopo le ultime sei partite senza sconfitte, il TSV 1860 Monaco è andato incontro alla sconfitta all'Olympiastadion di Monaco di Baviera in casa del Türkgücü. La corsa alla rimonta verso i posti promozione in 2. Bundesliga ha sub'to un forte rallentamento. Il Türkgücü, invece, ha lasciato per il momento i posti retrocessione, ma c'è ancora il rischio di una detrazione di punti per insolvenza.