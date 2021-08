San Josè fa il colpo nel derby di California: Galaxy sempre senza Chicharito

Il derby californiano sorride ai San Jose Earthquakes

Il California Clásico, a volte accorciato in Cali Clásico, è il nome attribuito alla rivalità calcistica tra Los Angeles Galaxy e San Jose Earthquakes, una delle più accese della MLS e di tutto il panorama calcistico nordamericano, nonché la più storica nello stato della California. La scelta del nome Clásico per definire questa rivalità è da attribuire al significato che questa parola assume (con il significato di derby) in molti paesi ispanofoni e in virtù delle radici ispaniche dello stato californiano. Questo derby trova le sue radici nelle differenze culturali tra California del Nord e California del Sud. La relativa prossimità delle due città, distanti poco meno di 600 km, ha contribuito a creare maggiore astio tra le due tifoserie. Il picco della rivalità tra i due club californiani si toccò nei primi anni dopo il duemila, un periodo in cui le due compagini vinsero un totale di 4 titoli MLS e si incontrarono diverse volte nei playoff, tra cui una in finale nel 2001, con vittoria finale di San Jose. A seguito di problemi societari e con lo stadio, nel 2006 gli Earthquakes si trasferirono, con tutti i suoi giocatori e membri dello staff tecnico, a Houston, dando vita ad una nuova franchigia, la Houston Dynamo, e vincendo il titolo nelle due stagioni successive. Per due stagioni il Cali Clasico dunque non si disputò, ma il calcio professionistico tornò a San Jose nel 2008. Da quel momento in poi i Quakes hanno tuttavia faticato a tornare ai fasti di un tempo, mentre gli L.A. Galaxy hanno continuato a vincere titoli e ad avere la meglio nella gran parte dei derby disputati.