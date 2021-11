Senza ultras ma con tanti sogni in più: derby calabrese alla Reggina

Cosenza-Reggina 0-1: nell'anticipo della 12esima giornata la formazione di Aglietti vince 1-0 ma perde per infortunio il suo goleador Montalto

C'è stata una bella coreografia al San Vito-Marulla per il derby calabrese, tra i tifosi presenti allo stadio erano circa 300 i tifosi della Reggina presenti nel settore Ospiti. Rimasti invece a casa gli Ultras per protesta contro la Tessera del Tifoso. Sul campo il derby calabrese è andato alla Reggina: 1-0 in casa del Cosenza. Unica nota negativa per gli amaranto l'infortunio di Montalto pochi minuti dopo la rete decisiva. Il Cosenza si ritrova a +1 sulla zona play-out ma con una gara in più.