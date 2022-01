Sette gol, 2 doppiette e 2 rossi: Juve sul filo di lana nel derby Primavera di Torino

La Juventus ha rischiato di perdere, ma ha rimontato e ha raggiunto i granata in classifica

Fino al 2-1 a favore del Torino era stato il derby giovanile del brasiliano granata, poi è diventato, grazie alla sua doppietta, il derby del torinese bianconero. Stenio Zanetti aveva portato in vantaggio il Toro e dopo la rimonta bianconera, sul 4-2 per la Juventus, ha provato anche a riaprirla con un suo gol. Stenio Zanetti, classe 2003, è un esterno destro offensivo prelevato dal Cruzeiro. Il giovane brasiliano è arrivato in prestito con diritto di riscatto in granata nell'estate 2021. In vantaggio per 65 minuti, il Torino si è visto sfilare però da sotto il naso il derby grazie alla doppietta del centravanti bianconero Bonetti. Nato a Torino l’8 agosto del 2013, Andrea Bonetti è uno degli elementi più interessanti della Juventus Primavera. Centravanti purosangue, è un attaccante moderno, capace di abbinare fisicità e qualità tecniche importanti. Dopo aver mosso i primi passi nell’Accademia Grugliasco, è passato prima all’Accademia Intertorino e poi è approdato in bianconero.