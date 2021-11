Spartak Mosca, Rui Vitoria pareggia il derby ma va incontro all’esonero

Lo Spartak pareggia in dieci, ma non basterà...

Lo Spartak Mosca ha pareggiato con la Lokomotiv Mosca il derby 1-1 in casa. Nel primo tempo, l'attaccante olandese Gyrano Kerk, ex Utrecht, ha segnato per la Loko. A metà del primo tempo, Ruslan Litvinov è stato espulso nello Spartak. Nella ripresa, il gol del pareggio dello Spartak è stato segnato dal centrocampista Nail Umyarov, entrato in campo all'intervallo.