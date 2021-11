Su rigore al 92esimo: così i Chiefs hanno vinto il derby di Soweto

Le due squadre del sobborgo di Johannesburg si sono battute per il prestigio e la rivalità, ma entrambe in questo momento sono ancora fuori dalle prime tre posizioni del campionato sudafricano

Nonostante la sconfitta contro lo Stellenbosch FC a metà settimana, i Chiefs non hanno apportato modifiche alla formazione iniziale. Il 28enne nazionale sudafricano proveniente dal Montpellier Keagan Dolly ha fatto il suo debutto nel derby. E che debutto, visto che ha messo a segno una doppietta! Lo stesso è accaduto, ma senza gol all'attivo, per l'attaccante ghanese Kwame Peprah. I Pirates hanno tenuto molto palla nel primo tempo: proprio i Buccaneers avrebbero potuto passare in vantaggio all'intervallo grazie a un colpo di testa in area di Makaringe in seguito a un cross dalla destra, ma la sua conclusione, da posizione favorevole, è uscita rispetto alla porta di Daniel Akpeyi.