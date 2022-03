Superclasico cileno, l’Universidad finisce il derby in 9 e perde male…

L'Universidad ha iniziato il derby con 4 punti in più in classifica rispetto ai rivali, ma lo ha chiuso con due giocatori in meno...

Redazione DDD

Il Colo Colo continua a regnare nel Superclásico cileno - è imbattuto da 22 anni in casa in campionato - a spese di un'Universidad de Cile in preda al nervosismo e che subito dopo l'inizio della partita ha subito tre gol. Il Colo Colo era già in vantaggio per 3-0 dopo appena un quarto d'ora. Bastián Tapia, al 10', ha deviato il tiro di un avversario e ha firmato un autogol che ha penalizzato la sua squadra. Poi gli altri due gol.

Nella ripresa, dopo un altro gol di Gabriel Costa a favore del Colo Colo, solo un rigore di Palacios ha portato l'Universidad a segnare il gol della bandiera. A conferma del nervosismo degli sconfitti nel derby di Santiago del Cile, la partita si è accesa nel finale e sia Moya che Bastián Tapia, compagni di squadra con la maglia della Universidad, sono finiti sotto la doccia prima del tempo, entrambi espulsi (87' e 93').