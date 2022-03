Tu quoque: l’ex Real Barrios adesso è all’Atletico: domina il derby e vola ai quarti di Youth League

Come crescono bene i giovani colchoneros allenati da Fernando Torres...

L'Atletico Madrid si recherà a Dortmund per affrontare il Borussia nei quarti di finale della Youth League. Ha ottenuto il biglietto per un viaggio in grande stile, con una clamorosa vittoria contro l'eterno rivale. Il Real Madrid ha perso in casa senza poter rivendicare nulla contro un rivale che lo ha battuto in ogni centimetro del campo e in cui Pablo Barrios ha offerto una lezione su come si gioca a calcio. Perché al di là dei suoi due gol, il numero 8 che militava nelle giovanili del Real Madrid e che ora dell'Atleti è stato uno spettacolo, il miglior regista per una squadra di cui Fernando Torres può essere molto orgoglioso.