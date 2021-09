Un americano a Dundee, Ian Harkes decide il derby fra i vicini di casa

Il 26enne centrocampista statunitense Ian Harkes ha lucidato la sua storia personale nel derby di Dundee: gol decisivo al minuto 81. Grazie al suo guizzo, il Dundee United ha vinto la stracittadina in cui il Dundee FC non vince da 5 anni.

Harkes, convocato una volta nel 2018 nella Nazionale Usa e che aveva già segnato uno strepitoso gol nella vittoria per 6-2 in campionato due anni fa a favore del Dundee United, ha esteso la striscia senza successi nel derby da parte del Dundee FC a Tannadice a 11 partite. Nel derby, il Dundee ha avuto le migliori occasioni, mai i rivali hanno tenuto botta. Significa che stanno ancora cercando la loro prima vittoria dalla promozione e sono sette punti dietro i loro rivali cittadini nella Premiership scozzese. Dopo il derby di oggi, il Dundee United è quinto con 10 punti, con il Dundee FC invece ultimo in classifica a quota 3.

A fine gara, Thomas Courts, allenatore del Dundee United: "È stato entusiasmante. Il gol è stato un momento sensazionale. La partita è andata esattamente come ci aspettavamo. Ma oggi è valsa la pena vincere. È stato uno sforzo fenomenale da parte dei giocatori". Il manager del Dundee FC James McPake: "Siamo devastati. Non credo che fosse una partita che meritavamo di perdere. dobbiamo essere più cinici, anche se dicendo questo so di suonare come un disco rotto".