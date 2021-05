Under 17, il derby del “veterano” Ledonne: doppietta per lui, poker per la Juve

La Juventus Under 17 ha travolto il Torino nel derby di categoria. A segno Ledonne, Turco e Galante.

Due gol per tempo nel derby della Mole giovanile a livello Under 17. Dopo 20 minuti, la Juventus era già in vantaggio 2-0. Mattatore della partita Nicolò Ledonne, centrocampista offensivo dell'under 17 bianconera. Il ragazzo è tra i giocatori con più anni di militanza nel Settore Giovanile della Juventus: lui è infatti arrivato al decimo anno in bianconero.