Youth League: goleada Benfica contro lo Sporting nel derby, rosso e olè…

Diego Moreira e Pedro Santos hanno segnato due gol ciascuno e hanno annientato i giovani leoni dello Sporting

Il Benfica sarà l’avversaria della Juventus Under 19 nelle semifinali di Youth League, la Champions giovanile. Il Benfica si è qualificato dopo un derby di Lisbona contro lo Sporting Lisbona, vinto per 4-0 con i gol di Pedro Santos e Diego Moreira, autori di una doppietta a testa. L’altra semifinale sarà tra Atletico Madrid e Salisburgo.

Quando la partita era già sul 3-0 a favore del Benfica al 65esimo minuto Chico Lamba è stato espulso per aver bloccato Pedro Santos mentre si dirigeva verso la porta di Callai. Da quel momento in poi, in superiorità numerica, il Benfica ha gestito ancor meglio la partita, segnando il quarto gol, tenendo palla e sentendo gli “olé” dai proprio tifosi presenti allo stadio Aurélio Pereira, ad Alcochete.