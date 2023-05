Analisi ragionata, sostenibilità e indebitamento

La vulgata più ricorrente sostiene che per vincere, nel calcio, sia necessario fare debiti. Ma è realmente così? L’impostazione del ragionamento appare decisamente semplicistica e dove regna il semplicismo si rischia di dire cose che non sono verificate, figlie di postulati di principio, patinati d’ideologismo, e non di analisi dei fatti, scevre da pregiudizi. In realtà gli esempi degli ultimi anni ci dicono che si può vincere sia coniugando modelli di calcio improntati alla sostenibilità (come il Milan ed il Napoli che hanno vinto gli ultimi due campionati nel 2022 e nel 2023), sia indebitandosi dal punto di vista finanziario (come la Juventus e l’Inter che hanno vinto la Serie A rispettivamente nel 2020 e nel 2021).