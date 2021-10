Antonio Cassano, perché sparare sempre a zero su qualcuno?

Cassano e i suoi "effetti speciali"

Ci sono solo tre piccoli grandi problemi, il primo è che comunica male, quindi gli consiglierei in primis un corso di comunicazione, perché tante volte non è ciò che dici ma anche come lo dici, perché la linea di confine tra l’essere se stesso ed essere cafone è spesso abbastanza sottile. In secondo luogo, è affetto dalla sindrome di Cruciani, Sgarbi o Selvaggia Lucarelli, nel senso che non gli basta esporre un concetto, deve per forza anche criticare qualcuno con veemenza, è successo con Marotta, con Jorginho, con Immobile, con Ribery, con Donnarumma e ora con Totti che è persino suo amico.... in terza battuta, ogni volta deve ribadire sono stato un FENOMENO.... no Antò, sei stato un giocatore con un grande talento che poteva essere un fenomeno, ed il fatto che te lo dici da solo avendo vinto una miseria in carriera, indica tutta la tua grande frustrazione, ed inoltre di ciò me ne dispiace pure, tutto questo perché quando non spari a zero gratuitamente su qualcuno sei pure simpatico!