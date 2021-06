Belgio e Portogallo, più polvere da sparo che polvere di stelle

Verso la sfida fra azzurri e belgi...

Redazione DDD

Roberto Beccantini

Saranno i terzi al mondo e non i campioni d’Europa uscenti (e usciti, ormai) a sfidare l’Italia nei quarti, venerdì a Monaco. Ha risolto una folgore di Thorgan Hazard (7), fratellino di Eden (7+), in un momento di calma ambigua, quando le fiere, in campo, non avevano ancora deciso cosa fare l’una dell’altra. Un dribbling di Courtois (7) su Cristiano, l’azione a ribaltare, il missile. Belgio uno Portogallo zero a Siviglia. Per un tempo, partita bloccata, molti scacchi e poche scosse: alla ripresa, dall’ingresso di Joao Felix (6,5) in poi, più Portogallo che Belgio. Il palo di Guerreiro, le parate di Courtois (contro il senza voto di Rui Patricio, ebbene sì), molta polvere da sparo (dalle parti di Pepe, 6,5, soprattutto) e un po’ di polvere di stelle: Cristiano (6,5), Lukaku (6). Non è stata la loro notte. Cristiano, a caccia di attimi e di munizioni; Lukaku, a liberare il forte dall’assedio, solo contro molti. A 36 anni, il marziano non aveva domani. Lascia con 5 gol: non è che abbia sprecato l’occasione: non ci è riuscito. Quando i grandi cadono, il tifo indirizza gli umori, i rancori, i sentimenti. Un po’ di memoria, per fortuna, mi è rimasta: e allora, chapeau.

A Santos è mancato un centravanti di sfondamento: o di area, almeno. A Martinez, contro gli azzurri, potrebbero mancare De Bruyne (6,5) ed Eden Hazard, afflitti da acciacchi a una caviglia e ai flessori. De Bruyne, speronato da Palhinha (6), era stato l’interruttore di un Belgio attento, ordinato, rispettoso degli avversari. Non ha il dribbling circense di Eden: ha il fisico, il lancio, il radar. Dei portoghesi, che avrebbero meritato il pareggio, Renato Sanches (7) non poteva non calare alla distanza, viste le bombole che da sherpa ha trasportato e distribuito, mentre Bernardo Silva (5), Diogo Jota (5, per aver sciupato un paio di raffiche da feritoie tutt’altro che scomode) e Bruno Fernandes (5) sono stati frgili piccozze. Meglio, al limite, i terzini: Dalot (6) e Guerreiro (6,5). Primo nella classifica Fifa, il Belgio è tosto (da 7 il pacchetto difensivo, ancorché aggirabile nel breve e sul ritmo), con Tielemans (6,5) a suo pagio più di quanto non mi sia parso Witsel (6). Non ignorava, il ct, i problemi di palleggio che gli avrebbe creato il Portogallo. Anche per questo ha rinunziato al bello degli elzeviri, alle sirene del pensiero dominante. Casualmente, o no?, dalla riffa degli episodi è uscito il biglietto di Thorgan. Occhio alla fascia mancina: vi abita la famiglia Hazard, brutti clienti.

** Budapest, Olanda-Repubblica Ceca 0-2. Se una squadra si punta la pistola a una tempia, perché mai l’altra non dovrebbe premere il grilletto? Quel «pallavolista» di De Ligt (4) espulso in avvio di ripresa; il portiere Stekelenburg (4) disastroso in uscita; Wijnaldum (5), migliore per distacco nella prima fase, scomparso dagli schermi; Depay (5) confuso e imboscato. E così è bastato Holes (7), con le munizioni di Barak (7). Poi, per completare la metafora trucida, il colpo di grazia sparato da Schick (6,5, quarta rete), fin lì generoso sicario. Ma resta un suicidio.