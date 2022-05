Cagliari, con l’Inter la 20esima straziante sconfitta…

Il minimo sindacale cagliaritano

“Giulini, Giulini vaffa…”. Ma anche “presidente incompetente”. Sono stati questi i coretti rabbiosi degli Ultras. In coda al match, uno sfogo più che comprensibile. La ventesima partita persa, con l’alito della B che annichilisce, ha tolto anche l’ultimo residuo di ottimismo e coraggio. Poi, tutto può ancora succedere: la Salernitana è avanti di due punti, a quota 31. Domenica il Cagliari va a Venezia, matematicamente retrocessa ma capace di prendersi un pareggio all’Olimpico con la Roma. I campani ospitano l’Udinese. Facile per chiunque farsi due conti. Poi, il calcio è spettacolare anche perché riserva sorprese esemplari. Intanto, il 3-1 stabilisce la retrocessione del Genoa e dà la salvezza alla Samp. Per stare in casa nostra, l’ottimismo nella tifoseria non abbonda, anzi. Meglio essere chiari, serve qualcosa che somigli a un miracolo. Ad essere realisti c’è da sentirsi male. La categoria a rischio è un danno di dimensioni planetarie. Retrocedere, per la seconda volta con la deficitaria presidenza Giulini, sarebbe una mostruosa vergogna. E guai ai paragoni impropri. Adesso, non si deve mollare. Ma la classifica dice che si deve tifare Udinese. In caso di sconfitta con i friulani e di vittoria sarda al “Penzo“, si starebbe miracolosamente e per l’ennesima volta in A. Non si retrocede neanche se la Salernitana pareggia e il Cagliari vince a Venezia: a parità di punti sono i Quattro mori a gioire per migliore differenza reti. Incrociare le dita e sperare, non resta altro. Ed è un’amara constatazione.