Champions rossonera, analisi di un percorso

Il valore dell’esperienza e la necessità di rendere più ampia la proposta di gioco rossonera

L’eliminazione del Milan dalla Champions League fa parte dell’ordine naturale delle cose e va accettata, al netto di qualche errore arbitrale e dei troppi infortuni che non hanno mai permesso a Stefano Pioli di schierare l'undici titolare. Il Milan di oggi ha enormi margini di crescita e, soprattutto, ha un grande potenziale; tuttavia, i tempi per esprimerlo in Europa non sono ancora maturi. Bisogna partire da un postulato fondamentale: l'attuale proposta di gioco del Milan è valida ed ha presupposti moderni che sono stati elogiati persino da Arrigo Sacchi, un signore che raramente dispensa elogi tanto per farlo. Ad oggi comunque, l’impianto di gioco del Milan, pur lodevole, non è sufficiente se l’obiettivo è quello di alzare il livello nei prossimi anni. La squadra infatti si esprime al meglio quando riesce ad alzare l’intensità ed i ritmi di gioco. La prima mezz'ora di gara contro l'Atletico Madrid ne è un chiaro ed evidente esempio. Il Milan non eccelle però nel possesso palla ragionato e nella lettura dei momenti della gara. L’istintività e la gioventù sono valori che, visti dalla parte opposta della medaglia, possono diventare disvalori nel momento in cui si richiede ad una squadra di fare un salto di qualità sul piano della gestione dei match, acquisendo una mentalità conservativa nell’alveo di un’impostazione del gioco offensiva. Alcune ricorrenze non sono quindi una casualità. Il Milan è passato in vantaggio contro il Liverpool e contro l’Atletico Madrid sia all’andata e sia al ritorno. Alla fine della fiera però sono venute tre sconfitte ed una sola vittoria, con ben tre rimonte da parte degli avversari. Tre indizi non sono una casualità, ma indicano una tendenza. Quando il Milan deve gestire le gare, in Europa, va in difficoltà e ciò non dipende soltanto dalla forza dell’avversario, da qualche episodio arbitrale spiacevole o dalla questione infortuni. La squadra rossonera si è dimostrata valida nell’aggredire le partite al momento giusto, tanto che si è trovata in vantaggio quattro volte su quattro contro due squadre che sono state finaliste di Champions League negli ultimi anni. Ciò è un elemento di valore che non è possibile non considerare.