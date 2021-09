Covid, infortuni, scarso gradimento di Inzaghi: Muriqi, tutto è alle spalle

Che stagione sarà per l'attaccante di Sarri?

Redazione DDD

analisi Facebook di Lazio Land 1900

Quanto vale Vedat Muriqi? Diciamo subito che quantificare con un numero il vero valore del calciatore non è possibile ma se dovessimo giudicarlo guardando esclusivamente la passata stagione in modo freddo e asettico, senza tante considerazioni ed eventi accaduti, il giudizio non può che essere nettamente negativo. Analizzando il suo recente passato però si leggono cose diverse. Nella sua ultima stagione con il Fenerbahce ha giocato 36 partite e segnato 17 gol (quindi circa un gol ogni 2 partite) e 7 assist mentre con la precedente squadra Caykur Rizespor sempre nella Süper Lig (Serie A turca) ha giocato 52 partite e segnato 25 gol quindi sempre stessa media e fatto 11 assist. Nella sua nazionale la media gol è addirittura leggermente migliore 16 gol in 31 presenze.

(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

A tutto questo la prima reazione è sicuramente "...eh ma nel campionato turco è molto più facile segnare..." e in linea generale è una considerazione plausibile ma questo non può limitare comunque il valore di un calciatore. Quanti sono venuti da campionati considerati minori ma poi si sono rivelati eccellenti calciatori ? Adesso tornando "al nostro di Muriqi" vanno fatte alcune considerazioni. Il giocatore è venuto alla Lazio dopo un grave infortunio subito in Turchia che lo costrinse ad uno stop di circa 50 giorni, arrivato in Italia ha avuto un altro stop di circa 2 settimane per Covid e poi quasi a seguire ancora un infortunio e altri 25 giorni fuori dai campi da gioco. Il tutto condito dalla mancata preparazione di Auronzo e il mancato ambientamento nel campionato Italiano che come tutti sappiamo è quasi sempre fondamentale. Non abbiamo certezze ma vorremmo anche inserire la sensazione che ad Inzaghi il calciatore non era particolarmente gradito.

In questa nuova stagione tutte queste avversità non ci sono, Muriqi ha acquisito una buona esperienza del calcio italiano, ha potuto fare per intero la preparazione estiva ad Auronzo, non ha infortuni e probabilmente con Sarri potrà sentirsi considerato come parte integrante del gruppo. Noi la sfera di cristallo per sapere quanto vale veramente il Pirata non ce l'abbiamo ma siamo ragionevolmente certi che il suo valore non è quello fin qui dimostrato e in questa stagione potremmo vedere un Muriqi diverso, nettamente migliore della prima sua sfortunatissima stagione laziale