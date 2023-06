Da Kakà a Tonali

Siamo cresciuti in un mondo ovattato, quasi celestiale, per oltre 20 anni. In questo periodo il Milan, a differenza delle altre società, non cedeva i suoi giocatori per denaro. Era questo il mantra che veniva ripetuto con grande convinzione e con una puntina d’orgoglio, da Adriano Galliani, storico amministratore delegato del Milan. Dal 1986 al 2009, ovverosia per 23 anni, il Milan era un regno dorato in cui si rinnovavano contratti in bianco e si facevano gesti che, in altri lidi, non erano nemmeno pensabili. Basti pensare ai contratti che la società rinnovò ad Ambrosini e ad Inzaghi durante alcune fasi molto delicate della loro carriera. Ufficialmente entrambi erano fermi per infortunio, ma il Milan sceglieva di dargli fiducia e rinnovava i loro contratti. Quel Milan, che aveva una organizzazione capillare, da grande azienda, non derogava mai dalla politica dei sentimenti e questo portava tanti giocatori a fidelizzarsi tantissimo con la maglia rossonera. Ci furono, per la verità, due cessioni molto dolorose, ossia Gullit nel 1993 e Shevchenko nel 2006, ma si trattò di scelte personali dei giocatori che la società non si sentì di ostacolare. Nel gennaio del 2009, invece, i tifosi rossoneri dovettero prendere atto che il Milan che avevano conosciuto, vissuto e amato per 23 anni, non esisteva più. A metà mese il club scelse di ascoltare l’offerta del Manchester City per Ricardo Kakà e ciò portò ad una sorta di rivolta da parte della tifoseria.