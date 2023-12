Dalla A alla Coppa d’Africa: vuoti indolori e assenze pesanti

Con l'avvicinarsi della Coppa d'Africa in Costa d'Avorio, alcuni club italiani vivono uno stato di ansia a causa della convocazione di alcuni dei loro giocatori, soprattutto quelli che hanno un ruolo chiave come Osimhen e Bennacer.

Vanno in coppa d'Africa anche le statistiche di ogni giocatore della Serie A di questa stagione, e l'inizio sarà con Ivan N'Dicka, difensore della Roma e della Nazionale ivoriana. N'Dicka ha giocato 14 partite in questa stagione con la maglia della Capitale. Lupi - Ha mostrato anche grandi capacità, soprattutto dopo l'ultima partita contro il Napoli, dove ha realizzato un assist che è stato fondamentale per la vittoria della sua squadra. Inoltre, anche Houssem Aouar sarà a disposizione della nazionale algerina e, nonostante il suo non buon inizio in campionato, ha preferito partecipare al suo primo campionato continentale con la nazionale algerina, quindi a Jose Mourinho mancheranno i suoi giocatori per il periodo della Coppa d'Africa.

Alla Salernitana mancherà l'attaccante Boulaye Dia, e nonostante l'infortunio il tecnico Aliou Cisse lo ha convocato, cosa che potrebbe aumentare i problemi della società, soprattutto perché è all'ultimo posto nonostante l'ottima partita contro il Milan, ma coach Pippo Inzaghi non ha ancora trovato la via d'uscita, quella di sfuggire al fantasma dell'ultimo posto. Sempre nel Sud Italia si parla di Lameke Banda, giocatore della Nazionale leccese e zambiana, in grande evidenza in questa stagione con la squadra, che mancherà alla linea offensiva di coach Roberto D'Aversa e su cui i Bronze Bullets contano per raggiungere il successo. un'altra sorpresa nel torneo. Un altro duro colpo per il club leccese, che perderà anche le prestazioni del suo giocatore tunisino, Hamza Rafia, che disputerà la Coppa d'Africa con le Aquile di Cartagine, e così la squadra potrebbe essere costretta ad entrare nel mercato invernale per cercare attaccanti. Il Lecce è una delle squadre italiane più colpite dall'assenza dei suoi giocatori per la Coppa d'Africa. Il difensore algerino Ahmed Touba sarà tra le fila dei Desert Warriors, nonostante la sua limitata partecipazione con gli azzurri, ma resta una delle soluzioni per l’elettore nazionale algerino.

Il Bologna, quinta classificata, dal canto suo, non risentirà molto dell'assenza del suo difensore Oussama El Azouzi, che giocherà per la prima volta con la Nazionale marocchina: il tecnico Thiago Motta potrà quindi contare sui suoi giovani giocatore, Giovanni Fabian. I guai per il Cagliari sono aumentati dopo che l'attaccante Zito Luvumbo è stato convocato per rappresentare la nazionale angolana nel forum africano: l'unico attaccante della squadra che sta facendo bene sarà indisponibile nelle prossime partite, soprattutto in vista delle prossime gare. Sarà dura per il club sardo. Una delle sorprese è arrivata dal giocatore della Fiorentina M'Bala Nzola, che con il pretesto dell'attenzione al suo club ha rifiutato l'invito della nazionale angolana, che non stava attraversando un buon periodo dopo i gol dell'anno scorso con lo Spezia.

Veniamo ora alla cosa più importante: il ritorno di Ismail Bennacer dopo il recupero dall'infortunio, e rivederlo in campo ha dato nuova energia al centrocampo rossonero, ma dal canto suo la dirigenza milanista non si è opposta alla sua partenza. della nazionale algerina, visto che sarà al servizio dell'elettore nazionale, Djamel Belmadi, nonostante le preoccupazioni dello staff tecnico: se il club lo infortunasse di nuovo, potrebbe privarlo. Il Milan perderà anche il giocatore della Nazionale nigeriana Samuel Chakwueze. Fortunatamente per il tecnico Stefano Pioli, Christian Pulisic è rientrato qualche tempo fa dall'infortunio, ma la sua assenza ha comunque un peso. La Nazionale è tra le squadre africane più attive in Serie A. Il Napoli aumenterà le sue sofferenze dopo la partenza di Victor Osimhen per giocare in Coppa d'Africa: il passato campione scudetto si troverà a dover inserire Giovanni Simeone o Giacomo Raspadori.

Sarà a disposizione del suo Paese in occasione della prossima Coppa d'Africa l'ultimo giocatore dell'attacco nigeriano, l'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman, l'attaccante dei bergamashi è riuscito a segnare un gol nell'ultima partita contro il Lecce prima di partire per la Nazionale. Questo il bilancio dei giocatori africani nel campionato italiano

