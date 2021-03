Derby campano al Napoli, ma la notizia è…Orsato!

Le parole di Orsato sullo scudetto del 2018 si sovrappongono al successo azzurro sul Benevento

Il Napoli vince 2-0, ma le riflessioni cittadine vanno oltre il campo, come conferma Massimiliano Gallo sul sito Il Napolista: "Il 28 febbraio è un giorno storico per il calcio italiano, e un po’ anche per il Napoli. Non tanto per il ritorno alla vittoria nel derby contro il Benevento per 2-0, ma per la confessione – con tre anni di ritardo – di Orsato a Novantesimo Minuto sulla mancata seconda ammonizione a Pjanic in Inter-Juventus. Confessione che ovviamente farà molto discutere («è stato un mio errore, ero troppo vicino all’azione e il Var non poteva intervenire perché si trattava di un’ammonizione») e di cui si parlerà più della vittoria del Napoli. Una confessione che è, in maniera evidente, il segno di forte discontinuità voluto da Trentalange nei confronti della gestione Nicchi. Nel frattempo, però, mentre Orsato era in tv per una confessione storica, il Napoli ha provato a rianimarsi. A dare quantomeno segnali della propria presenza. La squadra ha provato a ricordare innanzitutto a sé e poi anche ai tifosi, che in fondo è una squadra che dovrebbe essere competitiva, con un monte ingaggi importante, da zona Champions, e che fin qui la stagione è stata troppo deludente".