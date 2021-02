Derby perso e retrocessione vicina, siti Blues scatenati: bella m…, Schalke!

Furiosi e spietati gli editoriali contro lo Schalke prossimo alla retrocessione e sconfitto 0-4 in casa nel derby dal Borussia Dortmund

Questa la conclusione dell'editoriale: "Abbiamo fatto del nostro meglio e ci siamo riusciti. Ci sono voluti 56 anni per umiliare nuovamente i Blues con una sconfitta casalinga con una differenza di quattro gol. Per quattro duelli consecutivi, il Borussia Dortmund ha giocato senza subire gol. Lo Schalke dovrà essere paziente. Ci vorrà sicuramente molto tempo prima che abbia luogo la 159esima edizione del Revierderby. In questo contesto è più probabile l'incontro con il VfL in Castroper Str. 145 in 2.Bundesliga. Alcuni salteranno il 'Derby di tutti i derby', mentre altri saranno contenti della retrocessione dei Royal Blues. Per ora, tuttavia, il divertimento è finito. Anche le partite contro l'Erzgebirge Aue e il VfL Osnabrück possono essere interessanti in futuro".