Dietrofront Superlega, ma l’Uefa corregga il sistema: il calcio rischia grosso

Superlega dallo standby allo scioglimento, ma i problemi restano sul tappeto...

I tifosi delle squadre non ricche che esultano per il dietrofront della Superlega dovrebbero chiedersi quante chance hanno avuto negli ultimi 10 anni e avranno nei prossimi 20 di vincere contro i 10 club che fatturano di più nei rispettivi campionati e in Europa. La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere questo sistema che rischia davvero di uccidere il calcio che amiamo. Quello che serve è una reale e equa redistribuzione dei ricavi. Questo è il cambiamento da auspicare.