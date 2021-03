Doccia gelata Milan e si ferma anche Tonali…

Un pareggio per 1-1 che non si verificava da due anni (2 aprile 2019) e che arriva per la sesta volta in quarantasei partite a San Siro. Il Milan deve ritrovare forma fisica e qualche giocatore, altrimenti sarà durissima arrivare a Maggio in...

Redazione DDD

di Valentino Cesarini -

Quando sembrava arrivare un KO pesantissimo per il Milan, ecco che a Larsen gli si spegne la lampadina e “regala” un calcio di rigore ai rossoneri. Partiamo dalla fine. Siamo quattro secondi oltre il recupero assegnato dal direttore di gara, quando Larsen leggermente spinto da Leao, salta con il braccio largo (non si capisce il perché) e Massa concede il penalty, che Kessie con una freddezza glaciale trasforma. E’ il goal dell’1 a 1 che salva i rossoneri di Pioli, che perdono pure Tonali per un problema fisico. Piove sul bagnato in casa rossonera e onestamente si fa fatica a tenere a mente il numero degli infortuni. In questo momento della stagione non è facile giocare con i giocatori contati, anche perché è un momento delicato e forse decisivo per le sorti del campionato.

Un punto che però smuove poco (e in peggio) la classifica. Juventus, Atalanta e Roma (quella che davano tutta per morta e che invece secondo il sottoscritto potrebbe festeggiare un finale di campionato e europeo con tante soddisfazioni) recuperano due punti ai rossoneri, che oggi potrebbero veder scappare l’Inter a più sei. Sia chiaro, che come sempre detto e dichiarato, l’obiettivo del Milan è entrare fra le prime quattro, ma sarà lotta fino alla fine e non sarà facile per niente, perché le avversarie non mollano. Il prossimo match vedrà i rossoneri impegnati sul campo difficile di Verona: serve una vittoria, altrimenti si rischia di essere risucchiati verso il quinto/sesto posto, che vorrebbe dire Europa League. Attenzione, perché il calendario del Milan non è per nulla facile e Pioli dovrà essere bravo a far ruotare e a far riposare qualche elemento. Dopo un primo tempo con poche emozioni ma con il Milan meglio a livello di gioco, la ripresa si accende. Romagnoli salva sulla linea, Musso diventa protagonista con almeno due interventi su Meitè e Kessie. Ma al 68’ arriva la doccia gelata per Pioli. Becao svetta più in alto di tutti e beffa Donnarumma, che combina una bella “papera”. Secondo goal per il difensore brasiliano e secondo al Milan. Il primo lo aveva messo a segno la scorsa stagione nell’esordio di Giampaolo sulla panchina del Milan. Si arriva così nel recupero, quando una follia vera e propria di Larsen regala un rigore al Milan.