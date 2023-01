Due rientri fondamentali

Con Arrigo, si è iniziato a ragionare sull’idea di “fare la partita” anche in trasferta come se si giocasse in casa. La modifica della regola del gol in trasferta nella Champions League è datata 2021, ma trova le sue radici alla metà degli anni 80, quando un signore che allenava il Parma in Serie B venne preso da Silvio Berlusconi per allenare il suo Milan, con l’obiettivo dichiarato di vincere e convincere, perché la vittoria senza merito veniva considerata meno bella e non sufficientemente degna. Inoltre, con Sacchi, si è iniziato a parlare del pressing sistematico. Non a caso, spesso, ancora oggi, quando una squadra riesce a pressare in maniera furiosa l’avversario, non è casuale sentire il telecronista definire quel pressing “sacchiano”. Le parole di Sacchi, sia del passato remoto, sia del passato recente, hanno quindi un loro peso ed una loro importanza. E, in certe occasioni, meritano di essere riprese per spiegare e, magari, provare ad implementare concetti attuali. Per esempio Arrigo Sacchi diceva spesso che un giocatore tocca il pallone mediamente per quasi 2 minuti su 90 in tutta la partita; pertanto non è possibile giudicare un calciatore soltanto da quello che fa quando ha la palla fra i piedi, ma è necessario considerare anche quello che fa senza il pallone. Ecco se prendete questa frase, la esaminate nella sua complessa ovvietà, potrete comprendere come una partita non possa essere giudicata esclusivamente sulle immagini salienti che vengono riproposte alla fine del match; una partita va infatti giudicata rivedendola più volte e, in alcuni casi, raffrontando le impressioni del campo con i dati statistici. Tornando all’osservazione di Sacchi sulla valutazione dei giocatori anche senza palla, azzardiamo una domanda e, nel contempo, una riflessione.