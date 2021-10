Fischi e tifosi, il diritto di contestare

Moralismi ed ipocrisie sui fischi a Donnarumma

Non è vero che il tifoso ha sempre ragione; ci sono volte che alcune prese di posizione dei tifosi sono contestabili, altre in cui ci sono argomentazioni valide. Il tifoso, come ogni componente del mondo del calcio, può sbagliare, ma ha il diritto di esprimere sempre civilmente le proprie idee e la propria visione delle cose. Questo semplice assunto è stato ribaltato mercoledì sera, con tanti sepolcri imbiancati, presunti detentori della verità, della sportività e del pensiero unico, che si sono permessi di contestare il comportamento dei milanisti allo stadio che, in occasione della partita della Nazionale contro la Spagna, hanno fischiato Donnarumma. Ognuno di noi, da quando i ricordi del calcio ne sorreggono la memoria, può ricordare che i fischi allo stadio contro certi giocatori sono stati sempre una parte integrante del contesto, sia che fossero giocatori avversari, sia che fossero giocatori che vestivano la stessa maglia per la quale tenevano i fischianti. A tutti, sin da piccoli, è stato insegnato che la contestazione civile, priva di offese personali e di comportamenti non in linea con il buonsenso, va sempre accettata, a differenza della contestazione violenta che, invece, va sempre e solo condannata. Con il caso Donnarumma è stata completamente sovvertita questa regola aurea e tanti soloni, con l’aria da benpensanti, hanno ritenuto di dover dispensare le loro pillole di moralità pelosa, non richiesta da nessuno. I tifosi milanisti che hanno osato fischiare Donnarumma sono stati offesi volgarmente. C’è chi li ha definiti ignoranti, chi li ha bollati come incivili, chi ha persino vergato un articolo in cui li ha etichettati come teppisti e chi, dall’alto del proprio rigore morale, ha proposto un assurdo parallelo fra i fischiatori ed i razzisti.