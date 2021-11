Genoa, con tutto il rispetto…ma giusto smettere con Ballardini

Il Genoa e i suoi aspetti tattici non compresi e quindi criticati dai tifosi...

Ma quale squadra avrebbe potuto, nel secondo tempo contro l' Empoli e senza cambi, sostenere il pressing alto attuato dal Genoa nel primo tempo? Non certo il Genoa di quest' anno che, sinora, ha mostrato una condizione atletica assolutamente deficitaria regalando sempre un tempo (di solito il primo) agli avversari...... I poveri Cambiaso (finalmente schierato esterno), Rovella ed il bravo Galdames (chi aveva deciso di non inserirlo nella lista dei 25?) si sono spompati in corse forsennate a tutto campo..... Sturaro, certo volonteroso, si ostina a saltare l' uomo e a fare giocate raffinate (colpi di tacco) che purtroppo non gli riescono mai! Ma è restato in campo anche quando aveva finito la benzina (poca) che ha nel motore.....Caicedo, apparso dopo l'infortunio nelle vesti di gatto di marmo, in campo 90 minuti più recupero..... Ma in altre partite era stato schierato Pandev quando serviva gamba e davanti c' era Destro; come mai Pandev non ha giocato? Infine il lungo accantonamento di Masiello, sempre valido ed affidabile quando schierato.....E che dire della gestione di Buksa? Il ragazzo e' acerbo, assolutamente, ma questo andirivieni tra prima squadra e primavera certo non ha giovato al suo morale.....