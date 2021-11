Genoa, ok Sheva ma la rosa sarà invariata fino a gennaio

di Giorgio Briganti – Cosa aspettarsi dalla svolta tecnica al Genoa…… Nessun ritocco all’ organico sarà possibile sino all’ apertura del mercato di gennaio….. Dunque nessuno si aspetti svolte...

I tanti giovani che hanno debuttato in prima squadra (Ekuban e Kallon su tutti) sono stati preparati e istruiti a dovere prima delle partite? A tratti hanno mostrato qualità ma poi si sono persi. E che dire di Buksa? Poi in primavera gioca Besaggio: profilo che sicuramente sarà notato e considerato quanto prima, anche in virtù del ruolo (che ora risulta scoperto in prima squadra) che il ragazzo attualmente ricopre e con ottime prestazioni. Alcuni giocatori nuovi in organico: Hernani, Tourè, lo stesso Fares hanno dato il meglio di sè? Cambiaso ha giocato nel ruolo che predilige e dove si esprime meglio? Insomma forse queste vecchie carrozze possono ancora dare qualche apporto aggiuntivo e sarebbe tanta manna per la squadra.... Da lanciare definitivamente, Vasquez e Galdames....forse anche Vanheusden....Da ultimo l' aspetto motivazionale. E' stato prodotto, sotto questo importantissimo profilo lo sforzo più opportuno, efficace, mirato? E poi il "casting" di questa rosa pletorica, forse non completamente esplorata e valorizzata. In questo l' esperienza da Ct di Shevchenko potrà essere sicuramente utile: osservare, capire, individuare, valorizzare. Se non altro poi sarà ben chiaro su chi puntare subito, su chi puntare in prospettiva, su chi orientare le cessioni. Lo staff è molto bene integrato e compatto, con competenze elevate e metodi di lavoro collaudati. Aspettiamo e vedremo se ci saranno i risultati...