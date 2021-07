Gigio e Calha senza sacro fuoco: quando il silenzio sarebbe la scelta più saggia

A confronto gli addii di Donnarumma e Calhanoglu: la maglia del Milan indossata senza percepirne appieno l'importanza.

Il grande Arrigo Sacchi sosteneva che, nel suo Milan, venivano scelti prima gli uomini e poi i giocatori. Al talento, in sostanza, dovevano accompagnarsi una serie di requisiti morali, senza i quali persino un giocatore di grande qualità veniva scartato. Questo modo di ragionare deve essere rimasto impresso nella mente di Paolo Maldini che, nel suo modus agendi da dirigente operativo, ha scelto di guardare i giocatori in faccia per capire quanto siano fieramente coinvolti nel progetto del Milan. Se è necessario pregarli, implorarli, accontentarli, beh allora forse è preferibile optare per una scelta diversa. Le storie di Gianluigi Donnarumma e di Hakan Calhanoglu, per quanto diverse, hanno lo stesso minimo comune denominatore. Entrambi non avevano tutta questa voglia di Milan. Non è questione di essere tifosi, aspetto che non entra quasi mai in certe valutazioni dei professionisti, bensì di coinvolgimento nel progetto del club, di quel piacere di sentirsi milanisti, dell’essere parte di un qualcosa che, di anno in anno, vuole crescere, radicarsi, stabilizzarsi. Sia in Donnarumma, sia in Calhanoglu, questa molla interna, quella che poi determina il sacro fuoco, non c’era. Non è dato sapere se ci sia mai stata, ma i fatti dicono che il portiere, da poche ore sotto contratto con il PSG, ha voluto far sapere al popolo milanista che la scelta è stata tutta sua e che è stata fatta soltanto per crescere, per andare in un club che ha l’ambizione di poter vincere la competizione massima, ossia la Champions League. Legittimo come ragionamento, inopportuno nelle modalità, nella tempistica, nell’incapacità di saper comunicare coniugando una scelta professionale con il rispetto per un club che, per Donnarumma, non è stato semplicemente il detentore del suo cartellino, bensì il club che lo ha lanciato e che gli ha dato tutto, permettendogli di esordire in Serie A a 16 anni e di costruire una carriera importante e remunerativa sul piano economico. L’ex numero 99 può certamente rivendicare il diritto di cambiare squadra, ma non può pensare di passare per milanista, come ci ha tenuto a precisare in tutti i modi nel suo post di commiato, perché il popolo rossonero non è stupido ed accetta tutto meno che le prese per in giro. Ed allora, vai pure dove credi ragazzo, ma ricordati che il Milan ha una storia ed una sacralità che vanno oltre le contingenze del momento e soprattutto ha un progetto riconosciuto da tutti se è vero, come è vero, che un ragazzo di talento come Tomori ha preferito rimanere qui, piuttosto che giocare da titolare nel Chelsea campione d’Europa.