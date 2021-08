Il derby degli squilibri di cassa, differenze fra Elliott ed Oaktree: il valore della sostenibilità

L'Inter ha una esposizione debitoria che supera quota 900 milioni di euro, mentre il Milan cinese aveva un unico debito obbligazionario di 128 milioni.

Non è vero che il Milan quest’anno avrà Fikayo Tomori per tutto il campionato, mentre l’anno scorso lo ha avuto per metà campionato. I numeri smentiscono ciò; il Milan ha acquisito Tomori nel mese di gennaio 2021, ma il ragazzo è diventato un titolare della squadra rossonera soltanto il 28 febbraio nella partita dell’Olimpico contro la Roma. Prima di quella gara, la coppia centrale titolare era composta da Simon Kjaer e da Alessio Romagnoli: non a caso, nella settimana precedente la partita contro i giallorossi, il Milan aveva perso il derby con Tomori in panchina. L’ex difensore del Chelsea, sino a quel momento, aveva giocato soltanto due gare di campionato (contro Bologna e Crotone), partite in cui aveva fatto vedere buone cose e qualità importanti, ma nelle quali aveva dimostrato di non essere ancora perfettamente integrato nei meccanismi difensivi della squadra di Stefano Pioli. Quello del difensore centrale, d’altronde, non è un ruolo come tanti: insieme a quello di regista basso, è uno dei ruoli in cui, per giocare, serve essere pienamente organici alla squadra, serve conoscere i codici dell’equilibrio e le caratteristiche dei compagni, è necessario avere conoscenze oggettive che devono, per forza di cose, abbinarsi alle qualità individuali. Per Tomori, durante il primo mese e mezzo di Milan, c’è stato tanto studio e moltissimo apprendistato. Il ragazzo ha dovuto capire come calarsi bene nel pacchetto arretrato milanista e come mettere a disposizione dei propri compagni le sue qualità atletiche e di rapidità sui venti metri. L’intelligenza e l’acutezza l’hanno aiutato, ma i numeri dicono che Tomori è diventato un titolare del Milan (e quindi una certezza) soltanto all’alba del mese di marzo 2021: tre mesi veri, a fronte di una stagione intera da leader e da protagonista assoluto come sarà invece nel campionato che sta per avere inizio. Il Milan quindi ha un rinforzo in più vero, concreto. Tomori, dal 28 febbraio 2021, ha giocato, senza interruzioni o turnover, 15 partite di campionato consecutive, con 30 punti conquistati, una media da Champions League.