Il fuorigioco sta antipatico

Giroud era in offside, sì: ma a terra, aggrovigliato a Juan Jesus, come poteva interferire?

Il fuorigioco mi sta antipatico, scriveva Luciano Bianciardi. Non solo a lui. Bergamo, Milano. Casi spinosi, scelte al limite del limite delle interpretazioni. Vi offro il mio parere (al netto dei meriti, indiscussi e indiscutibili). Atalanta-Roma 1-4: annullato il secondo autogol di Cristante per offside di Palomino. Sarebbe stato il due pari. Sul momento, Irrati lo convalida. Il Var lo chiama al «telefono» e decide al posto suo: era fuorigioco. Irrati si fida e lo annulla. Morale: procedura sbagliata - spetta all’arbitro di campo l’ultima parola - ma decisione corretta. Palomino, ancorché alle spalle, era troppo vicino a Cristante per non «impattarlo», come si dice in gergo.