Il Genoa dei 777 e di Blessin fa fatica in classifica: ma è tornato l’amore fra i tifosi

Per il Genoa il 2021-2022 rimarrà sempre nella storia, perché è l’anno che sancisce il cambio di proprietà da Enrico Preziosi alla società 777 Partners.

Ormai il calcio Italiano è sempre di più terra fertile per le proprietà americane che in passato hanno già investito nella Roma, nel Milan, nello Spezia per citarne alcune. Si può dire che a Genova sponda rossoblu, dopo anni di contestazioni, sia tornato il sereno per tre azioni svolte dalla nuova società: ha acquistato giocatori giovani di proprietà e sfoltito i tantissimi esuberi in rosa. Ha promesso che entro 5-6 anni il Genoa diventerà un club europeo stile Atalanta. Nel momento più critico della stagione dopo la scelta di prendere Shevchenko, hanno ripiegato su un allenatore ambizioso e in linea con le scelte fatte sul mercato come Blessin. Di certo fa davvero impressione vedere quante cessioni sono state fatte nel mercato di Gennaio. L’errore della vecchia proprietà era quello di stra pagare giocatori ultra trentenni, spesso a mezzo servizio per via di infortuni. Tanti di questi sono stati rimpiazzati da giocatori giovani provenienti da campionati esteri come: Amiri (Bayer Leverkusen), Gudmundsson (AZ), Hefti (Young Boys), Frendrup (Bröndby), Ostigard (Stoke City/Brighton). Tutto questo è stato possibile grazie al meticoloso lavoro del nuovo ds Spors, arrivato anche lui come fosse un nuovo acquisto dal Vitesse (Olanda).