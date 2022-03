Il karma di Donnarumma, il ragazzo diventato vittima di se stesso

C'è modo e modo di fare le cose e adesso nessuno lo protegge più...

Siamo sinceri: mercoledì sera tutti i tifosi rossoneri hanno esultato con una certa enfasi. Lo hanno fatto per due ragioni. Una positiva, ossia il rapporto unico che lega i milanisti a Carlo Ancelotti ed un’altra negativa, ossia il rapporto irrimediabilmente compromesso fra il popolo rossonero e Gigio Donnarumma. Metaforicamente, l’allenatore del Milan con più presenze sulla panchina del club nell’era moderna ha eliminato il ragazzo che, in estate, ha mancato di rispetto al Milan col suo comportamento e che nell’eliminazione del suo PSG è stato decisivo con un grave errore che ha dato il là alla rimonta del Real Madrid. Il karma è qualcosa di inspiegabile e di terribilmente atroce. Lo ha spiegato bene qualche tempo fa Alessandro Nesta, chiarendo con una semplice frase che cos’è il Milan. “Non c’è nessun giocatore più importante di quel club” ha detto il grandissimo ex numero 13 della Lazio e del Milan. E il blasone di questo club va sempre rispettato. Se non lo fai, prima o poi il destino del calcio, che ha un suo senso di giustizia, ti restituirà ciò che hai fatto con una buona dose di interessi. L’errore di Donnarumma non è stato quello di andare via dal Milan. Un professionista non deve legarsi ad un club a vita se non lo desidera. Ciò che rimane imperdonabile è il modo in cui questo ragazzo ha scelto di lasciare il club a cui tutto doveva. Donnarumma, in tanti mesi da tesserato rossonero, non ha mai ritenuto opportuno esporsi pubblicamente, anche solo per dire che sarebbe andato via a zero e per spiegare la scelta. L'ex numero 99 rossonero ha pensato bene di cavarsela con un post di inizio luglio, pubblicato quando i buoi ormai erano già scappati dalla stalla e di rilasciare qualche settimana dopo un’intervista in cui parlava di “ambizioni diverse” fra lui ed il Milan.