Il Milan ha iniziato un percorso che in Europa richiede tempo

Quel tributo chiamato inesperienza

Non si può non riconoscere che al Milan versione Champions League manchi ancora qualcosa per poter essere una squadra credibile, capace di dominare eventi, situazioni, fasi della partita e sfortune del momento. D’altronde l’attuale Milan che tanto bene sta facendo in campionato non è nato in poche settimane, bensì tramite un percorso che ha conosciuto ostacoli importanti e che, soprattutto all’inizio, ha messo in evidenza limiti e lacune. Tali deficit sono stati poi colmati col tempo, con le conoscenze e con la programmazione; il tutto è stato reso possibile da una coesione forte fra l’area tecnica, la dirigenza e la proprietà del club rossonero. Il Milan di oggi, questo splendido meccanismo che produce gioco, punti e che esalta l’estetica, è figlio di un cammino coraggioso, nel quale il vento di procella non è mai mancato. Eppure i timonieri della nave sono stati sempre sicuri della struttura del loro vascello e non hanno mai dubitato della sua capacità di attraversare il mare aperto, resistendo alle intemperie. La Champions League, tuttavia, non può essere considerata come un semplice mare da attraversare: è, semmai, un vero e proprio oceano con correnti più forti ed impetuose rispetto al mare della Serie A. I ritmi di gioco e la fisicità della massima competizione europea sono diversi e più marcati rispetto al campionato italiano. Qualche settimana fa, prima dell’esordio delle squadre italiane in Champions League, Arrigo Sacchi ha individuato nel Milan e nell’Atalanta le squadre con uno stile di gioco maggiormente adatto alla massima competizione europea. Il Milan infatti, in Serie A, produce un calcio in cui vengono esaltati i ritmi alti, gli uno contro uno, la volontà di provare a fare un gol più dell’avversario, la scarsa voglia di speculare su un risultato di misura, tanto è vero che spesso la squadra di Pioli accetta il rischio di giocarsi situazioni di campo aperto a sistema puro (aspetto reso possibile dalla presenza in organico di un difensore molto veloce come Tomori). Eppure in Europa manca qualcosa perché il gioco, l’identità e lo stile, sono presupposti importanti ma, da soli, non sufficienti per dare ad una squadra credibilità internazionale.