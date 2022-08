Il Monza e i giovani italiani: e il mercato è ancora lungo…

I principali artefici. Silvio Berlusconi che risiede nella sontuosa villa di Arcore ad un tiro di schioppo dal centro di Monza, con i suoi investimenti (dopo i 3 milioni spesi per rilevare la società da Nicola Colombo il 28 settembre 2018, ha versato 107 milioni in 4 anni, con una media di 27 annui) e le sue scelte hanno consentito al Monza un notevole salto di qualità. Il suo braccio destro, Adriano Galliani, profeta in patria (è nato e cresciuto a Monza) ha operato con raziocinio e competenza allestendo un team che nel giro di alcune stagioni è arrivato al top. Galliani sintetizza così i forti sentimenti: «Per me l’approdo in Serie A è un sogno che si realizza. Come cittadino di Monza sono particolarmente emozionato e profondamente legato ai ricordi di quando da bambino andavo a vedere le partite con mia madre, è una gioia ancora più grande. Pensavamo di ottenerlo in tre anni. La scorsa stagione siamo arrivati terzi (nonostante Balotelli e Boateng)». E invece quest’anno Monza ha bruciato le tappe trovando gli uomini giusti al posto giusto. Col fiero proposito di non essere solo una comparsa. Elogi quindi anche all’allenatore Giovanni Stroppa (e al ds Antonelli). Stroppa, dopo aver conquistato la Serie A a Crotone si è ripetuto. Il suo Monza è prevalso su squadre sulla carta molto più competitive come Brescia, Benevento e Pisa. Nel calciomercato le società fanno incetta di giocatori stranieri, il Monza invece punta sui giocatori italiani. Galliani, per ora, ha acquistato Ranocchia ex Inter e il giovane Ranocchia della Juventus, Cragno, Carboni, Sensi, Pessina, Birindelli, Sorrentino, Caprari e il giovane Warren Bondo del Nancy. In dirittura d’arrivo c’è pure Petagna. Così come piace il ventenne Nicolò Rovella. Avere tanti italiani è importante perché si crea un gruppo compatto e con gli stessi intendimenti, per di più nel gruppo ci sono quattro giocatori che fanno parte dell’organico della Nazionale (Sensi, Pessina, Cragno e Caprari). E il calciomercato è ancora lungo…