Il sogno rossonero dietro ogni sussurro…

La magia di un grande sogno

"Cari ragazzi, innanzitutto grazie dal profondo del cuore. Se siamo qui a sperare in qualcosa di grande lo dobbiamo a voi. Grazie quindi, anche solo per averci restituito la possibilità di sognare, di essere profondamente orgogliosi di un gruppo di giocatori che, dopo tanto tempo, ci ha ridato la sensazione di essere di nuovo una squadra che può vincere. In tanti ricordiamo ancora la gioia con la quale l’anno scorso abbiamo festeggiato e gioito per una qualificazione alla Champions League che, in tempi di vacche grasse, avremmo accolto come il minimo sindacale, con soddisfazione certo, ma senza slanci di felicità fanciullesca. Ed invece il 23 maggio di un anno fa, è stato bello lasciarsi andare ad un urlo liberatorio perché il Milan, in quasi due lustri, aveva perso lo smalto ed il passo della competitività. Il blasone no, quello mai, quello non si può perdere. La storia quando è stata scritta rimane indelebile e prima o poi torna, magari quando meno te lo aspetti. Sapete ragazzi, voi forse non siete pienamente consapevoli di quello che state facendo perché siete professionisti magistrali, ma non avete un trascorso rossonero che vi può consentire di comprendere in pieno certe dinamiche. Il Milan non è una squadra come le altre. Il Milan è qualcosa che quando ti entra dentro le vene non ne esce più. Il Milan non è soltanto una maglia a strisce verticali rosse e nere che scende in campo nella meravigliosa cornice di San Siro e che in giro per il mondo è conosciuto per aver vinto 7 Champions League. No, quella è la grandezza del Milan. Una grandezza di cui siamo fieri, ma che non è sufficientemente esaustiva per spiegare davvero che cos’è il Milan".