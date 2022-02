La grande occasione per i tifosi milanisti

L’ambiente rossonero deve crederci. Nei prossimi tre mesi deve esistere solo ed esclusivamente il campo

Il senso dello sport si trova nel concetto di competizione. O meglio nell’esplicazione più ampia ed esaustiva del concetto di competizione. Perché senza la competizione non può esistere lo spirito sportivo. La sconfitta peggiore non può essere la mancata vittoria dello scudetto, bensì la mancanza di quella voglia di credere sino in fondo in un grande obiettivo. Il Milan ha il dovere, a dodici giornate dalla fine, di credere pervicacemente nella possibilità di vincere questo campionato. Deve farlo perché quando il destino ti offre una possibilità, non crederci abbastanza diventa un’onta dell’anima. Il Milan non ha alcun obbligo di vincere lo scudetto. La spada di Damocle della vittoria a tutti i costi può pendere soltanto sulla testa di quei club che hanno trasformato il calcio in una sorta di monopoli per ricchi annoiati (Manchester City, PSG). Per un club come il Milan invece che, da tre anni, ha intrapreso un percorso in cui il rientro nel circolo della competitività è stato improntato sulla sostenibilità finanziaria, l’obbligo della vittoria non può e non deve esistere. Deve esserci tuttavia l’obbligo di crederci, di provare ad andare anche oltre quelle che sono le proprie possibilità, di non lasciare sulla strada niente di intentato. Perché nel calcio, come nella vita, è importante non lasciarsi alle spalle rimpianti di qualsiasi tipo. E quando, fra qualche tempo, tutti noi guarderemo all’indietro e ripercorreremo con la mente la storia di questo campionato, sarà fondamentale tenere libero il banco dei pensieri da qualche “però” di troppo. Quella corsa in più che si poteva fare, la mancanza di lucidità in un determinato momento, una concentrazione ballerina contro squadre meno nobili. Ecco tutti questi “però” non devono avere diritto di cittadinanza nelle menti di chi rappresenta il Milan fuori dal campo ed in campo ed anche, sia consentito dirlo, nella mente dei tifosi.