La parabola di Locatelli: le ragioni di una cessione maturata nel tempo

L’attesa del talento: in tema di giovani bisogna sempre guardare oltre la partita della domenica o l’ultimo ciclo di gare non particolarmente positivo

Per come si era arrivati all’estate del 2018, la cessione di Manuel Locatelli era quasi inevitabile per il Milan. Lo era, in primis, per ragioni tecniche in quanto la società rossonera aveva fatto un investimento importante un anno prima su Lucas Biglia come titolare in quella posizione di campo. Un'altra stagione da riserva non sarebbe stata produttiva per Locatelli che, da primo cambio della mediana nella stagione 2017-18, non era riuscito ad essere particolarmente incisivo. C’erano tuttavia anche delle motivazioni di natura economica in ragione del FPF che imponeva a certi club di fare qualche plusvalenza al fine di alzare il valore della produzione di un singolo esercizio di bilancio. C’erano però, soprattutto, motivazioni di ordine psicologico, visto che il Loca aveva qualità tecniche importanti e tratti di nobiltà calcistica già ampiamente visibili che, tuttavia, non riusciva ad esprimere con continuità da centrocampista subentrante e non più titolare. Il ragazzo faceva una certa fatica a darsi una dimensione in un Milan che, dal girone di ritorno del 2016-17, appariva ancora come un abito troppo grande per le sue spalle e per un carisma che, com’è normale che fosse, era ancora in fase di formazione. Oggi, invece, Locatelli è un giocatore vero, arrivato alla fine di un processo di maturazione durato tre anni, che lo hanno reso un giocatore pronto per il salto in una grande squadra. La prestazione di mercoledì sera contro la Svizzera è stata soltanto una conferma in tal senso. Non può essere considerato ancora un grande centrocampista, ma ne ha tutti i crismi per esserlo alle soglie dei 24 anni. Tre anni in provincia, a Sassuolo, in una squadra con alta propensione al gioco d’attacco, con un allenatore come De Zerbi che ha puntato su di lui anche nei momenti in cui sbagliava e sfornava prestazioni non all’altezza del suo talento, hanno permesso a Manuel di esplodere, di venire fuori nella sua dimensione più pura e cristallina. C'è sempre un percorso dietro un approdo e in ogni percorso non ci sono mai strade prive di pietre o totalmente libere da fossi nei quali cadere, riempirsi di fango, per poi ripartire con un bagaglio di esperienza maggiore e con un livello di consapevolezza diverso. In provincia, dove il carico delle pressioni è minore, questo percorso puoi farlo senza la luce dei riflettori perennemente addosso, senza che un passaggio sbagliato o una giornata stonata diventino un'onta da cancellare, bensì un semplice momento di crescita, sul quale soffermare pensieri profondi, energie mentali, riflessioni mature. Manuel, nel Milan, era un ragazzo con le stimmate del predestinato fin dai suoi trascorsi nella Primavera rossonera.