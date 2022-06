La presunzione di Gigio

“Abbiamo il miglior portiere del mondo” è la frase che da anni viene ripetuta a menadito, senza timore di smentita. In questo clima si è trovato a crescere il Gigio nazionale, un ragazzo che si è convinto troppo presto di essere il migliore senza dover dimostrare nulla. D’altronde se tutti ti dicono che sei il top nel tuo ruolo, dove altro puoi arrivare? La realtà dei fatti è molto diversa. Esiste da anni, infatti, una oggettività del campo che viene puntualmente ignorata e che ci dimostra come questo portiere abbia senza dubbio grande talento, ma sia totalmente privo di una base tecnica costruita con il lavoro. L’ex portiere del Milan è spesso in difficoltà nel gioco con i piedi e questo aspetto non può più essere considerato marginale nelle valutazioni, atteso che ormai l’estremo difensore è diventato un vero e proprio giocatore, praticando quasi tutte le squadre importanti il fraseggio dal basso.

Da quel momento Donnarumma non è più stato lo stesso, alternando grandissime parate ad errori marchiani. In lui è calata l’umiltà, la voglia di migliorarsi, l’applicazione ferrea, a tratti persino la concentrazione. Si è seduto su sé stesso, mettendo troppi chili (aspetto che ne ha inevitabilmente diminuito la reattività) e non riuscendo a migliorare nelle uscite e nel gioco con i piedi, i suoi veri talloni d’Achille. L’Italia calcistica lo ha portato in trionfo per due rigori parati contro l’Inghilterra in finale degli Europei, dimenticandosi che la sua uscita a farfalle nell’ottavo di finale contro l’Austria, avrebbe potuto determinare l’eliminazione dell’Italia e soltanto un fuorigioco millimetrico di Arnautovic ha salvato Donnarumma dalle sue evidenti responsabilità. Tutta quest’opera di esaltazione nei confronti dell’attuale portiere del PSG ha prodotto un “mostro di presunzione” che si ritiene fortissimo senza esserlo e che si permette, addirittura, di fare l’offeso se un giornalista, con estremo garbo, glielo fa notare. Donnarumma, è il prodotto di una cultura calcistica in cui si passa dall’esaltazione alla demolizione, senza dare spazio all’analisi. Dinanzi a tutto questo possiamo solo dire che è un vero peccato veder sprecare così un talento puro come il suo. Il danaro può comprare molte cose ma può toglierti la fame di desiderarle e l’umiltà di crescere dando il giusto risalto agli errori e alla voglia di lavorare su di essi. Viene in mente la famosa frase pronunciata con tono solenne da Zlatan Ibrhimovic in quel di Sanremo, poco più di un anno fa. “Il fallimento non è il contrario del successo; è una parte del successo”. Si tratta di una massima esistenziale che, probabilmente, Gigio non ha mandato a memoria.