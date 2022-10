La Samp fa i salti mortali, e poi arriva Ferrero…

Senza biglietto, sempre sorridente, pronto a ridere, scherzare e mangiare e fare il tifo magari pure per la sua Roma. Ma perché farlo proprio ora? Ora che la Sampdoria respira a malapena, che in classifica è in fondo al mare. Perché far incazzare una tifoseria stanca, portata al limite da tutto e da tutti? È due anni che si soffre in campo, di più a livello societario. È dal 2019 che la Sampdoria è in vendita e per una ragione o per l’altra non è ancora stata ceduta. Eppure il calcio italiano piace agli americani. Piace tantissimo. Basta contare le proprietà arrivate da New York e dintorni.