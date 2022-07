L’EDITORIALE DI MAURO SUMA – Compattezza, sostanza e serietà

Dopo il maggio del Milan, è stato inaspettatamente il giugno dell'Inter. Alle feste dei campioni d'Italia si sono sostituite le esultanze nerazzurre per il ritorno di Lukaku e anche per il contraccolpo positivo ricevuto dall'ambiente dei rivali dalla dialettica interna al Milan. Ma adesso, alle porte del mese di luglio, c'è tutto Paolo Maldini nelle dichiarazioni rilasciate ai cronisti in auto, uscendo da Casa Milan dopo la firma: "Siamo un po' in ritardo, ma c'è tempo". Quindi, niente retorica per la firma, ma subito la polpa, il lavoro, il futuro, la prossima stagione, le cose da fare. Maldini sa perfettamente quanta voglia di rivincita ci sia in casa Inter dopo lo Scudetto rossonero, e adesso proprio i rossoneri devono riprendere la loro traiettoria, il loro percorso iniziato con i 30 punti del post lockdow, con i 79 del ritorno in Champions League dopo 8 anni e gli 86 del 19esimo Scudetto dopo 11 anni.

E' stata una vicenda bella tosta quella del mese di giugno in casa rossonera. Una vicenda non legata all'intervista alla Gazzetta di fine maggio da parte di Paolo, abbondantemente superata dalle dichiarazioni di Gerry Cardinale al Financial Times e dalle molteplici dichiarazioni del presidente rossonero Paolo Scaroni. E' stato un mese di giugno in cui si è discusso di lavoro, di sostanza, di procedure, di come fare team ed essere team per le sfide prossime venture. Quella che è uscita sull'auto di Paolo Maldini da Casa Milan è la dimostrazione di compattezza che bisognava assolutamente dare alla squadra in occasione del raduno e anche la carica giusta ai tifosi. Perchè Paolo è fatto così, è scolpito duro, non lo si porta via facile, ma poi quando firma firma. E si mette a lavoro serio e intenso. E il lavoro dell'estate è proprio il mercato. Che sarà di sostanza, come sempre, e non di fanfare.