Lo Scudetto di Conte…e perché non lo Scudetto dei Tifosi?

“E’ lo scudetto di Antonio Conte”, dicono alla televisione, scrivono i giornali. E i tifosi?

"Immaginabili le sottolineature dei tifosi interisti duri e puri sulle continue sottolineature dello Scudetto di Conte: "Non è anche il nostro? Di noi che siamo andati in Germania, a Gelsenkirchen, dopo una sconfitta a San Siro per 5-2 contro lo Schalke 04. E che possibilità c’era di ribaltare il risultato in casa loro? Nessuna. Però Zanetti ha lanciato un appello, c’era da “onorare la maglia” e noi l’abbiamo onorata: 905 chilometri andare e altrettanti a tornare. Per un viaggio ci vogliono 9 ore e 53 minuti, dice la mappa di Google. Li abbiamo fatti con una Punto a Gpl (“ma dai, il gas costa una cazzata”), con panini, bibite e caffè nel termos. Ma abbiamo perso anche là.

"Noi che siamo andati a Roma, per una partita con la Lazio in notturna. Partenza alle 8 del mattino, arrivo nel primo pomeriggio. “Ma non andiamo neanche a vedere il Papa”?, dice uno. “Il Papa parla a mezzogiorno, non facciamo in tempo”. E allora caffè in piazza Navona (“cazzo che bel posto, ma i romani qui giocavano a calcio”?). Partenza per l’Olimpico, partita e ripartenza a mezzanotte in punto per Pavia. All’autogrill di Barberino di Mugello ordino otto caffè. “Ma se siete in quattro, ho capito bene”?, dice la cassiera. “Lei faccia i caffè, che non abbiamo voglia di parlare”. Naturalmente avevamo perso. Noi che siamo andati a Bologna portando una micca di pane e un salame di Varzi. Ma abbiamo fatto l’errore di portarci il coltello. E fuori dallo stadio sono arrivati due poliziotti: “Che cosa fate con il coltello”? “Tagliamo il salame”. Niente da fare, ce lo hanno portato via. E non abbiamo mangiato neanche il salame. Cosa fai? Lo tagli con le mani? Non si può. Niente, un pezzo di micca e via, sotto la pioggia. E il settore ospiti a Bologna non ha le tribune coperte, ma è lo stesso perché il poliziotto ci ha detto che siamo stati fortunati, che ci poteva denunciare. Pensa che culo.