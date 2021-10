Milan e Inter, due situazioni di bilancio molto diverse

I rossoneri hanno scelto la sostenibilità finanziaria come visione gestionale; i nerazzurri hanno invece optato per la sostenibilità finanziaria più che altro per una mera necessità

In una lettera ai tifosi dell’Inter, il presidente Steven Zhang ha voluto rassicurare i tifosi sulla volontà della proprietà cinese di continuare a supportare il club nerazzurro nel prossimo futuro. Quel che colpisce della lettera non sono tanto le rivendicazioni sullo scudetto conquistato, quanto un passaggio nel quale viene fatto cenno a concetti finanziari preminenti. “La nostra priorità, come è sempre stato e come sarà in futuro, è di lavorare per il bene del Club a lungo termine. Dobbiamo essere coraggiosi e resilienti, reagire in modo tempestivo e focalizzarci sui nostri obiettivi, come abbiamo fatto in questa stagione, riuscendo a raggiungere una vittoria storica nonostante tutte le difficoltà. La stabilità e la sostenibilità finanziaria della Società, unita strettamente alla competitività sportiva ai massimi livelli sono i punti focali della nostra strategia”. Orbene, senza dubbio la sostenibilità finanziaria di qualsiasi club è un elemento valoriale prezioso e quasi imprescindibile nel calcio attuale. Tale concetto potrebbe essere facilmente bollato come tautologico se la frase incriminata non provenisse da un presidente, anzi da una proprietà, che in queste anni ha fatto di tutto per non dar seguito alla stabilità finanziaria del club che amministra. L’Inter, legittimamente, ha scelto di perseguire una politica di bilancio molto allegra, gonfiando i ricavi con sponsorizzazioni fantasmagoriche ed alzando a dismisura il monte-ingaggi ed il costo degli ammortamenti. Oggi la strada faticosamente intrapresa dal gruppo Suning non è stata una scelta figlia di una visione gestionale illuminata, bensì una vera e propria necessità, senza la quale il club nerazzurro avrebbe rischiato di portare i libri contabili in tribunale. Non si possono equiparare, come troppo semplicisticamente viene fatto dal punto di vista mediatico, le gestioni Suning ed Elliott in ragione del fatto che, oggi, entrambe le proprietà parlano di sostenibilità finanziaria. Suning è arrivata a questa scelta dopo aver portato il bilancio dell’Inter oltre i limiti della tollerabilità, facendo aumentare a dismisura l’esposizione debitoria del club.