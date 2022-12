Milan, investimenti in estate: a gennaio solo occasioni

Per essere dettagliati nel gennaio del 2020 il Milan ha preso Begovic in prestito per 125 mila euro, Kjaer in prestito secco, Ibrahimovic o parametro zero e Saelemaekers in prestito per 3 milioni e 250 mila euro. Nel gennaio del 2021 il Milan ha preso Mandzukic a parametro zero, Meïté in prestito per 500 mila euro e Tomori in prestito per 600 mila euro. Nel gennaio del 2022, invece, il Milan ha preso Marko Lazetic a titolo definitivo per 4 milioni e 550 mila euro. I numeri ci dicono che questa dirigenza ha concentrato il 95% degli investimenti sul mercato estivo perché ritiene che sia preferibile programmare le spese in quella fase della stagione in cui le possibilità di scelta e di ponderazione dell’acquisto sono maggiormente ampie. La sessione di mercato del mese di gennaio viene quindi considerata come la classica finestra nella quale sistemare qualcosa, senza cambiare nulla di sostanziale o di strutturale. Essere vigili su determinate occasioni che il mercato propone (vedasi ad esempio gli arrivi di Tomori e di Saelemaekers) è molto importante; altrettanto fondamentale però è non farsi attirare da potenziali affari che, in realtà, tali non sono. Inutile quindi aspettarsi follie di mercato nel prossimo mese di gennaio. L’illusione è dolce per sua natura ma, contestualmente, rischia di fare male quando quel secchio d’acqua gelida chiamato realtà si scaglia fragorosamente contro visi fanciulleschi ed ingenui.