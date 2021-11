Milan, le delusioni europee fanno crescere

Il Milan dovrà, col tempo, ridarsi una mentalità europea

La mentalità europea non si può costruire in quattro partite. C’è bisogno di più tempo e non si tratta di voler giustificare un’eliminazione vicina, bensì di analizzare il contesto, nonché di pesare il livello delle prestazioni di una delle squadre più giovani in Europa. Quando manchi dal palcoscenico continentale più alto da ben 7 anni è inevitabile che tu debba pagare uno scotto, una tassa che definire occulta non è errato. Il Milan ha capito cosa fosse durante i primi 30 minuti della gara di Anfield, in cui resistere alle mareggiate rosse è stata una piccola impresa. Ha ragione però uno dei capitani di questa squadra, il polivalente Davide Calabria: la Champions League è la competizione dei dettagli ed è sui dettagli che si costruiscono i percorsi europei, dove serve anche quel pizzico di fortuna che stavolta, invece, il Milan non ha avuto, se è vero come è vero che il rigore dell’Atletico Madrid non c’era e che i due gol del Porto erano entrambi annullabili per due irregolarità di chi ha recuperato il pallone. Tuttavia, fermare l’analisi a questi episodi non sarebbe cosa buona e giusta, perché il Milan, in questa Champions League, ha giocato 60 minuti di grande calcio con l’Atletico Madrid (comprensibile il calo finale vista l’inferiorità numerica), ma ha toppato alla grande i 180 minuti contro una buonissima squadra come il Porto, che ha valori ed esperienza, ma che non rappresenta il top della Champions League. Contro la squadra allenata da Sergio Conceicao si poteva sicuramente fare di più e meglio: non è soltanto un problema di risultati, ma soprattutto di prestazioni. Dignitosi e fieri i 45 minuti finali del secondo tempo di mercoledì, ma in tre tempi su quattro il Porto ha sempre controllato la partita, portandola sui binari preferiti dove il Milan non è stato capace di reggere l’urto.