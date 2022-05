Padova-Palermo e Monza in A: l’epica dei playoff

Festeggiamenti brianzoli e non solo...

L'epica dei playoff, da provare almeno come playout salvezza, in Serie A. O per un posto in Confederation cup, dunque con lo spareggio ipotetico fra Fiorentina, settima e qualificata, e Atalanta, a -3. Andata a Bergamo, ritorno al Franchi, in caso di parità al termine dei 180’ vanno in Europa i viola, per il vantaggio in classifica nella stagione regolare.

In Serie C, Padova-Catanzaro 2-1, Massimo Oddo va in finale, con i biancoscudati, contro il Palermo, che ha regolato la FeralpiSalò sull’1-0, dopo il 3-0 colto nel Bresciano. Allo stadio Euganeo, dunque, Oddo ha prevalso nel duello con Vincenzo Vivarini, abruzzese, sconosciuto, da calciatore, e già promosso in serie C con il Teramo, poi retrocesso per illecito. A Palermo esulta Silvio Baldini, che vantava di allenare gratis, nella sua Carrara, ha 64 anni e una figlia speciale. Sosteneva, su Rai2, che il razzismo in Africa fosse dei neri nei confronti dei bianchi. 15 anni fa, diede un calcio nel culo a Mimmo di Carlo, in Parma-Catania, allo stadio Ennio Tardini, solo per antipatia. Unico, Silvio.