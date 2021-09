Pressa e dribbla, ma Pioli ha qualcosa da aggiungere a Messias: assist e passaggi

Meglio in mezzo come vice Diz, i dati parlano chiaro...

Partiamo dall'immagine che scelta per questo post: i percentili in fase difensiva e di pressing, il lavoro senza palla in confronto ai pari ruolo (ali/treq). Abbiamo sempre detto che il Milan non avrebbe mai puntato su giocatori senza doppia fase come ad esempio l'attuale James Rodriguez o Papu Gomez o Coutinho. Giocatori di talento, ma che non danno alcun contributo difensivo. Il Milan ha scelto un tipo di calcio veloce, nel quale tutti devono aiutare e tutti devono avere buona gamba e capacità di ribaltare il fronte e bravi nell'uno contro uno. Difensivamente e in pressing, Messias è tra i migliori dando un ottimo contributo. Elemento essenziale del gioco rossonero nel quale tutti devono aiutare e pressare.

Qualitativamente è un giocatore molto tecnico, che per la qualità che ha nei piedi risulta un cattivo passatore. Dribbling e tiro eccezionali, ma appunto preferisce creare superiorità in dribbling per arrivare alla conclusione più che passare. Ma questo non perché non sappia farlo (sul corto e medio ha buonissime qualità, sul lungo no), ma perché passa poco e a volte con scelte sbagliate. Sicuramente in parte dovuto al fatto che ha toccato la serie B solo 2 anni fa e in fondo non è stato "costruito" come giocatore. Uno con i suoi piedi non può stare nel 17% dei peggiori come passaggi chiave o nel 7% dei peggiori come Xa in Europa. Dati drogati in negativo dal fatto che giocava a Crotone, ma sempre dati troppo bassi per lui. Pioli dovrà lavorarci tanto sulla questione assist, passaggi, perché ha le qualità per poter passare e bene la palla.