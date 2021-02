Quel rosso molto severo è il REALismo della Dea…

Sarà più dura, a Valdebebas per l'Atalanta, ma con il recupero di Zapata e il rilancio di Ilicic tutto può ancora accadere

Eravamo tutti lì, con gli occhi puntati come fucili, per pesare l’Atalanta sulla bilancia dei resti dell’Impero. L’Atalanta del «marca e mordi». L’Atalanta che sbrana o si fa sbranare. Già al 18', viceversa, finiva la poesia dell’attesa e cominciava la prosa dell’ovvio. Bella, l’azione del Madrid. Ma da giallo, secondo me, il fallo di Freuler su Mendy. E invece rosso: molto severo, molto «realista». Lo svizzero, e la chiudo qui, era l’ultimo uomo; il francese, però, si stava allargando. Punto e a capo. Non poteva che nascere un’altra «cosa». Con Kroos e Modric che dalla redazione, invano pretendevano scoop dagli acerbi stagisti di turno, Asensio compreso. Con Zapata presto fuori, lui quoque, e la Dea costretta a inventarsi un catenaccio che non ha mai masticato. Eppure le stava riuscendo, al prezzo di congrui brividi, arroccata com’era attorno a Toloi, Romero e Dijmsiti, le ultime palizzate di Alamo, con Gosens e Pessina che speravano di trovare in Muriel la solita pepita. Speravano.

Zidane non aveva un centravanti di ruolo. E così, vai con il liscio del giro-palla alla caccia di imbucate o numeri personali (ne ricordo uno di Nacho). Non sono mancate le mischie, non sono mancati i tiri, tutti o quasi murati dai difensori. Ma il domatore, nonostante le fiere in superiorità numerica, all’86’ era ancora vivo. L’ha stecchito un destro a giro di Mendy, il migliore: un terzino che Zizou spesso accentrava. Come, sull’altro fronte, Gasperini con Toloi. Gasp, già. Ha inserito Ilicic e, visto che era in una di quelle sere che gli prende la malinconia, l’ha subito tolto: non so quanti avrebbero avuto lo stesso coraggio. Se non noi dal divano. Non è finita finché non è finita. Sarà più dura, a Valdebebas, ma se Zapata recupera e Josip si sveglia, chissà. Fermo restando che, in generale, i santi in paradiso non aiutano: servono in terra. E se al rosso di Freuler si aggiungono, come mi ha scritto un lettore, il rigore di Cristiano a Porto e il penalty su Milinkovic-Savic martedì, non solo per le Dee.