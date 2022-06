Redbird-Elliott: semplice dilazione di pagamento

Elliott ha ottenuto stabilità societaria tenendo la struttura attuale e Redbird aggiungerà le sue competenze. Il Milan sale di valore, entrambi hanno in mano un valore immensamente più alto di quello che hanno investito.

Redazione DDD

analisi Facebook del gruppo I Casciavit -

Ma veramente è necessario pure spiegare perché un'operazione da 1,2 miliardi non avviene tutta in equity? Anche se un soggetto ha la liquidità necessaria per farla, non significa che sia la maniera intelligente per farla. Elon Musk, attualmente il più ricco al mondo con 300 miliardi di patrimonio, ha acquistato Twitter per 44 miliardi, di cui 21 in equity. Nel caso di Investcorp, per dirla a parole povere, 800 li mette direttamente e 400 se li fa prestare. Il motivo per cui si agisce in questo modo, è che loro sono un fondo che garantisce un 13% di guadagno ai propri investitori, mentre quei 400 avrebbero un tasso nettamente inferiore.

Immaginate di avere 100 mila euro da investire. Avete 2 scelte, metterli tutti per acquistare un qualcosa o metterne 70 mila per acquistarlo e 30 mila tenerli per investirli in altro sapendo che mediamente ne ho un ritorno del 13%. Gli interessi su quei 30 mila prestati sono mettiamo al 5%. Quindi il prestito lo estinguerò con 31500 euro, nel mentre investo i 30 mila che mi sono rimasti disponibili come liquidità che mi diventano 33900. Quindi alla fine di tutto restituisco il prestito con gli interessi e ne ho pure avuto un guadagno. Poi è chiaro che il 13% di rendimento non è una certezza assoluta, ma è quello che in media garantiscono e sono tutto fuorché dei fessi. Ah, e nel mentre il Milan stesso cresce di valore.

Quindi il loro ragionamento è con la liquidità disponibile investo non in una, ma in più cose con una parte a debito perché se non sbaglio gli investimenti, il ritorno economico sarà ben superiore ai tassi di interesse. E in questo modo faccio salire i miei assets e cresco sempre di più come fondo. Più investo e più divento ricco. La parte a debito ovviamente è a carico del fondo stesso, il Milan non ha nulla a che vedere con questo. Purtroppo nei social l'ignoranza dilaga e passano messaggi sbagliati. Non si può equiparare un debito bancario del club con un debito che fa il proprietario per fare un'operazione finanziaria. E nemmeno pensare che quel debito ricada indirettamente sul club. Quello succederebbe solo qualora il fondo fallisse, ma un fondo così grosso da 40 miliardi, che esiste da 40 anni, con famiglie arabe e Mubadala alle spalle, in costante espansione, è tutto tranne che un fondo che rischia di fallire. Questo è un normalissimo modo di operare quando le cifre sono molto alte, è il modo più intelligente. Poi la gestione del club o chi c'è alle spalle, sono un altro argomento e nulla cambia con i discorsi fatti di autosponsor eventuali ecc. Quello che più fa sorridere è pensare come persone che comprano pure il materasso a rate, pretendano di insegnare ad un fondo da 40 miliardi su come deve fare un'operazione da 1,18 miliardi.