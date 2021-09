Ricorsi storici e gioventù: quando Saelemaekers diventa un giocatore emblematico

Alexis Saelemaekers, un giocatore moderno

L’ultima volta che il Milan aveva battuto il Venezia a San Siro era l’inizio di novembre del 1999. Fu un rotondo 3-0, con reti di Bierhoff, Weah e del carneade Orlandini, che segnò sugli sviluppi di un rigore parato dal difensore Fabio Bilica (finito in porta perché i lagunari avevano terminato i cambi) a Shevchenko. Dal punto di vista meramente statistico fu il primo rigore sbagliato in Italia dall’attaccante ucraino. Sono passati praticamente 22 anni da quel giorno, più di quattro lustri. All’epoca il Milan si stava avviando verso un rinnovamento importante, perché era campione d’Italia in carica, ma aveva una delle rose più anziane del campionato. In quel Milan, da lì poco, avrebbero smesso di giocare Oliver Bierhoff, Zvone Boban, Leonardo, George Weah, Demetrio Albertini e Sebastiano Rossi. Curiosamente, il Milan è tornato a battere il Venezia a San Siro con l’undici titolare più giovane schierato da una squadra in una partita dell’attuale Serie A. Ciò è avvenuto in un contesto particolare, nel quale il Milan ha avviato da due anni un percorso di calcio sostenibile, imperniato sui giovani che lo ha portato ad essere nella scorsa stagione la squadra più giovane del campionato italiano, nonché una delle più giovani in Europa. In quel novembre del 1999, Tonali, Kalulu e Pellegri non erano ancora nati, mentre Gabbia, Leao, Saelemaekers e Diaz erano bimbi in fasce. Il percorso del Milan, da quasi due anni a questa parte, è estremamente cristallino, netto e chiaro. Da un po’ di tempo, finalmente, stanno anche iniziando le celebrazioni di tanti giocatori della rosa rossonera che, fino a poco tempo fa, venivano visti con una puntina sin troppo accesa di pregiudizio e con quella patina dorata, figlia della cultura italica, per la quale se non hai già vinto ad alti livelli non sei un giocatore da grande squadra. Tradotto: nel nostro paese, in cui i vecchi hanno una pensione che viene pagata dai giovani coi loro contributi, vieni giudicato per il curriculum e non sulla base di ciò che vali, del potenziale che hai, dei margini di crescita che madre natura ti ha dato e che spetta al tuo carattere tirar fuori. Un esempio emerge su tutti. Parliamo di Alexis Saelemaekers.