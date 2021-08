Roma mina vagante e Sarrilandia: avanza la Capitale

Ora il campionato si ferma per la classica sosta delle nazionali. Si riprenderà fra due settimane, per un tour de force che si preannuncia spettacolare…

Redazione DDD

di Valentino Cesarini -

Primi 180’ di campionato andati in archivio e seconda giornata che ha regalato risultati inaspettati e conferme che in molti si aspettavano… EMPOLI: L’oscar di giornata va ai toscani, in grado di espugnare per la prima volta nella storia il campo della Juventus. A decidere il match di Torino è un gol del numero 7 (coincidenza…) Leonardo Mancosu, al primo centro in A, dopo una gavetta nei campi di B e C. Un’impresa, che alla vigilia sembrava praticamente impossibile. ROMA: Mourinho sa il fatto suo e questa Roma può lottare davvero per lo scudetto. Umiliata la Salernitana all’Arechi con un netto 4 a 0, grazie alla doppietta di capitan Pellegrini e al primo centro di Tammy Abraham, attaccante che in questo avvio è stato devastante. Il mercato potrebbe regalare un centrocampista, ma come nell’anno dello scudetto, Roma che vinse la prima gara con due reti di scarto all’Olimpico contro una squadra del centro (Bologna), e seconda gara vittoria per 4 a 0 su un campo del Sud (all’epoca fu Lecce). Vedremo dove arriverà questa squadra, ma sarà la mina vagante…

MILAN: A San Siro applausi a scena aperta per il numero 9 Olivier Giroud. Maledizione finita? Ancora è presto per dirlo, ma un attaccante così non si vedeva da anni (Ibra escluso). Pioli si aspetta qualche rinforzo dal mercato, ma questo Milan che ritrova la Champions dopo ben 7 anni, vuole dire la sua soprattutto in campionato. Sarà lotta aperta per ottenere un posto in Champions…

INTER: Correa un esordio così nemmeno nei sogni forse lo aveva previsto. Entra, segna una doppietta e regala la vittoria sul campo del Verona. Di Francesco non sa più vincere in Serie A, mentre Simone Inzaghi e la sua squadra vogliono far capire che il titolo dello scorso anno, può essere ancora loro anche in questa stagione. JUVENTUS: Perso CR7, crolla in casa fra i fischi contro l’Empoli. Un punto in due partite, ma guai a dare per morta la vecchia signora. Allegri sa gestire il gruppo e sa lavorare molto bene. I bianconeri saranno protagonisti in campionato (e in Europa) fino alla fine…

LAZIO: E’ iniziata Sarrilandia? Probabilmente è presto, ma queste prime due giornate hanno mostrato una Lazio che dal centrocampo in su fa paura. Immobile è pronto a superare il record di Piola e a diventare il miglior marcatore dei biancocelesti. Dieci gol segnati in due partite, con vittorie rotonde e nette contro Empoli e Spezia, dopo che erano andati in svantaggio. La prima vera sfida arriva dopo la sosta sul campo del Milan. Vedremo di che pasta è fatta la Lazio e se davvero può sognare in grande. NAPOLI: Sei punti su sei. Ci pensa Petagna a togliere le castagne dal fuoco sul campo del Genoa. Spalletti sa che non è facile vincere nella città di Maradona, ma il tecnico toscano ci proverà fino alla fine. Tre punti fondamentali, e trasferta di Torino dopo la sosta che diventa importantissima. Ci sarà Osimhen? Lo scopriremo fra qualche giorno.

L’Atalanta viene bloccata in casa dal Bologna nonostante i 22 tiri, la Fiorentina batte il Torino e si candida come sorpresa. Intanto in casa Torino, il tecnico Juric si lamenta del mercato e attacca la società. Vedremo che succederà, anche perché l’avvio è stato disastroso. In coda per la salvezza, Venezia e Salernitana sembrano quelle in maggiore difficoltà.